Выборы по-одесски: о явке избирателей и подсчете голосов

«Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». Этот саркастический афоризм советских времен с развалом СССР в небытие не ушел. В современных реалиях независимой Украины он все так же удивительно актуален. Свежий пример — местные выборы.

Как сдавали протоколы

Кроме традиционных партийных склок и диверсий, избиркомы объясняют прецедент огромным количеством бюллетеней. При том, что явка была минимальной за всю историю независимой Украины.

Толпы членов участковых избирательных комиссий, желающих сдать протоколы Одесской городской ТИК, заполонили три этажа. Знакомый парень «отбыл» там трое суток. Правда, меняясь с коллегами, приходил к нам поесть и помыться (мы недалеко от городского ТИКа живем). А одна дама (по его рассказам), у которой знакомых, проживающих по соседству, не оказалось, раскладушку с собой для коридорных бдений притащила.

А как же пандемия?

И никто так и не озаботился соблюдением полутораметровой карантинной дистанции в коридорах ТИКа? А температуру у толпящихся граждан измеряли? Как это делалось у входа в избирательные участки. В день выборов такие очереди там образовывались, что можно было поверить в 100%-ную явку избирателей.

Во всем опять виноват COVID-19?

Выборы будут списывать COVID-19? А ведь этого вполне можно ожидать. И почему в условиях пандемии в «цифровом государстве» не провести для всех желающих онлайн-голосование? Возможно, тогда и количество граждан, пожелавших изъявить свою волю, увеличилось бы. Известно же, что значительная часть одесситов отказалась от голосования из-за пандемии коронавируса. Хотя, скорее всего, ничего бы не изменилось — процент сознательного электората остался таким же низким.

К одному из симптомов коронавируса медики относят апатию. Так, может, «корона» виновата в неверии электората в то, что от их выбора что-либо зависит?

Вменяемые граждане думают исключительно о собственном выживании. Разве что пенсионерам — которые про Кафку не слыхали — неймется. Ходят, голосуют, да еще просят, чтобы парализованной жене на дом избирательную урну доставили. Кстати, как показывает практика, — не факт, что принесут. Да и голосуют пенсионеры не так, как «положено», по мнению «продвинутой» части электората.

Что дало бы «правильное» голосование?

Коммуналка, тарифы на которую, вероятно, формировать местные власти будут, подешевеет? Или апартаменты, возведенные в рекреационных зонах, отдадут детям и больным? У наших людей опыт имеется — их волеизъявление жестокий абсурд современной действительности вряд ли изменит. И Кафка для большинства — не самый любимый писатель.