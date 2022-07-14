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Итоги дня: тысячи любителей российского телевидения в Одессе остались без их наркотика

Итоги дня: тысячи любителей российского телевидения в Одессе остались без их наркотика

Группа преступников продавала незаконный доступ к российским телеканалам. Теперь любителей убийц своих же соотечественников ждет ломка без информационного наркотика.

Об том, что правоохранители пресекли деятельность преступной группы в сфере информации, рассказал глава Одесской областной военно-гражданской администрации Максим Марченко.

Киберполиция в Одесской области пресекла деятельность преступной группы, которая  продавала настройки к российским телеканалам, которые пропагандируют войну, насилие и геноцид украинского народа. Самая грустная вещь в этой истории, что услугами этой группы воспользовалась не одна тысяча человек.

И все это во время войны, на какой гибнут их соотечественники, дети и уничтожаются украинские города. В тоже самое время, когда одесскую область обстреливают ракетами и блокируют наше море, эти нелюди каждый день рассказывают на своих каналах про «денацификацию». И, к сожалению, многие из наших соотечественников не хотят или не могут слезть с иглы российской пропаганды. Но все тайное рано или поздно становится явным.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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