Итоги дня: судно по программе ООН повезло зерно из Одессы голодающим в Африку

Бизнесмен из Арабских Эмиратов стал украинским пограничником – «Шейхом» Юрий уже много лет живет и работает в одной из арабских стран, где владеет логистической компанией. Но когда россия полномасштабно вторглась в Украину, он вернулся, чтобы защитить границы нашей страны. ПОДРОБНЕЕ

Бояться ли украинцам ядерного удара и радиационной опасности? С начала августа войска России начали активно обстреливать территорию Запорожской АЭС, которая уже шестой месяц находится в оккупации. Между тем, после ликвидации военного аэродрома российской армии в Крыму, пропагандисты россии начали говорить о мести, и угрожать при этом применением ядерного оружия. ПОДРОБНЕЕ