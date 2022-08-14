Итоги дня: судно по программе ООН повезло зерно из Одессы голодающим в Африку

Сегодня 14 августа 2022 года из порта Южный вышло первое судно с зерном, зафрахтованное международной продовольственной программой ООН. Цель рейса – помощь голодающим в Эфиопии.
Об этом в своем вечернем видеообращении сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
Он рассказал, что сегодня вместе с министром инфраструктуры Украины посетил порт «Южный», где из зернового терминала вышло первое судно, зафрахтованное международной продовольственной программой ООН. Оно отбыло в Эфиопию.
Это первый шаг из многих, которые нам надо будет сделать для преодоления глобального продовольственного кризиса. Также сегодня на встрече с главою миссии ООН в Украине обговорили необходимые шаги, которые необходимо сделать для продолжения продовольственной и других программ ООН в которых принимает участие Одесская области,
— сказал максим Марченко.