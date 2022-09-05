Итоги дня от Одесской ОВА: в области готовят программу восстановления экономики

Еще в мае Одесской области начали готовить программу восстановления экономики региона. Сейчас ее разработка подходит к завершению.

Об этом в своем вечернем видеообращении сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он рассказал, что сегодня провел селекторное совещание вместе с депутатами Украины — членами комитетов по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также начальниками районных государственных администраций и главами громад.

Главным вопросом было налаживания взаимодействия глав государственных администраций и органов местного самоуправления.

Также обговорили проект стратегического плана восстановления экономики Одесской области, работу над которым мы начали еще в мае,

— сказал Максим Марченко.

Также, по его словам, по результатам селектора народные депутаты получили предложения по внесению изменений к законам Украины, которые регламентируют работу местных государственных администраций и органов местного самоуправления.