Новости Одессы и Одесской области

Итоги дня: Одесский порт готовится к отправке зерна; роль Германии в помощи Украине

Итоги дня: Одесский порт готовится к отправке зерна; роль Германии в помощи Украине

После подписания в Стамбуле международного соглашения об экспорте украинского продовольствия в порту Одессы готовятся возобновить работу. Одессу посетила вице-президент немецкого Бундестага.

Об этом в своем вечернем видеообращении рассказал руководитель Одесской военно-гражданской администрации Максим Марченко.

Первое, что сообщил глава области – за последние сутки обстрелов Одесской области не было.

Наш регион постила вице-президент Бундестага Германии Катрин Геринг-Экардт.

— Посетили Одесский порт. Обговорили вопросы о будущей работе порта по экспорту зерновых, в том числе в станы Европы. В настоящее время Германия принимает у себя большое число наших граждан, которые были вынуждены оставить Украину из-за войны. Поэтому их социальная поддержка за границей очень важна для нас. Также обговорили поставки тяжелого вооружения, необходимого нашим вооруженным силам. Германия вносит значительный вклад в нашу борьбу с оккупантами как в оборонной, так и в социальной сферах. Поэтому я уверен, что дальнейшее сотрудничество наших стран будет только расти,

— сообщил Максим Марченко.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить