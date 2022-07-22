Итоги дня: Одесский порт готовится к отправке зерна; роль Германии в помощи Украине

После подписания в Стамбуле международного соглашения об экспорте украинского продовольствия в порту Одессы готовятся возобновить работу. Одессу посетила вице-президент немецкого Бундестага.

Об этом в своем вечернем видеообращении рассказал руководитель Одесской военно-гражданской администрации Максим Марченко.

Первое, что сообщил глава области – за последние сутки обстрелов Одесской области не было.

Наш регион постила вице-президент Бундестага Германии Катрин Геринг-Экардт.

— Посетили Одесский порт. Обговорили вопросы о будущей работе порта по экспорту зерновых, в том числе в станы Европы. В настоящее время Германия принимает у себя большое число наших граждан, которые были вынуждены оставить Украину из-за войны. Поэтому их социальная поддержка за границей очень важна для нас. Также обговорили поставки тяжелого вооружения, необходимого нашим вооруженным силам. Германия вносит значительный вклад в нашу борьбу с оккупантами как в оборонной, так и в социальной сферах. Поэтому я уверен, что дальнейшее сотрудничество наших стран будет только расти,

— сообщил Максим Марченко.