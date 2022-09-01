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Итоги дня: Марченко рассказал про ракетный удар и кто будет восстанавливать страну

Итоги дня: Марченко рассказал про ракетный удар и кто будет восстанавливать страну

Ночью 1 сентября Одесская область была атакована российскими ракетами. К счастью, обошлось без пострадавших. А у детей сегодня начался учебный год. Знания им пригодятся, ведь именно детям придется строить обновленную Украину.

Об этом рассказал в вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он сообщил, что ночью враг нанес ракетный удар по области двумя ракетами «Оникс» из оккупированного Крыма. Одна из них была сбита нашим подразделением противовоздушной обороны. К счастью пострадавших и разрушений нет.

Не обошел своим вниманием глава области и День знаний. Он поздравил всех учеников с началом нового учебного года.

Из-за российского вторжение в этом году на плечи детей легла очень тяжелая ноша, но украинские дети даже в такое время проявляют незаурядную  стойкость духа,

— отметил он.

После нашей победы именно вы будете восстанавливать нашу страну и строить собственное будущее.  А мы со своей стороны делаем все, что качественное обучение продолжалось и было безопасным. И пока вооруженные силы показывают примеры мужества на поле боя, школа воспитывает настоящих патриотов, не позволяя врагу уничтожить нашу нацию и нашу культуру,

— завершил свое выступление Максим Марченко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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