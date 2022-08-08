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Итоги 8 августа: ракетная атака с моря, новый караван с зерном и поздравление связистов

Итоги 8 августа: ракетная атака с моря, новый караван с зерном и поздравление связистов

8 августа российские войска снова попытались атаковать Одесскую область. Но ПВО смогли сбить ракету. Из одесских портов все больше кораблей везут на экспорт украинскую продукцию. А еще сегодня был праздник у войск связи.

Этим темам и посвятил своего вечернее видеообращение глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Первым делом он рассказал, что враг пытался нанести удар по области крылатой ракетой, но она была сбита нашим подразделением противовоздушной обороны.

Также руководитель области сообщил, что сегодня еще два судна с сельхозпродукцией вышли из порта Черноморска и одно, впервые, из порта Южный.

В заключении, Максим Марченко поздравил военных связистов, которые сегодня отмечали день своего вида войск.

Также сегодня отмечается день Войск связи Вооруженных сил Украины. Надежная связь – это основа управления, особенно в период войны. Современные боевые действия ведутся не только на поле боя, но и в киберпространстве. Поэтому защита государства от кибератак агрессора – это новый вызов, с которым сталкиваются наши связисты. Благодаря именно вашей работе у нас есть возможность строить прогрессивною страну. Благодарю вас за профессионализм и преданность своему делу,

— такими словами благодарности завершил он свое  выступление.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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