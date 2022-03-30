Итоги 35-го дня войны в Одессе: «потерявшийся» десант и 8 лет знаменитой песенке (видео)

Глава и спикер Одесской областной военной администрации Максим Марченко и Сергей Братчук уже по сложившейся в военное время традиции подвели итоги 35-го дня войны в Одессе и Одесской области.

Как проинформировал Марченко, сегодняшний день выдался спокойным – обстрелов не было, но вражеские корабли продолжают маневрировать в наших водах, а в соседней области продолжаются напряженные бои. Наши воины дают достойный отпор оккупантам и контратакуют на некоторых направлениях.

«Тем временем мы усиливаем оборону Одесчины, чтобы не оставить оккупанту ни малейших шансов»,

– отметил глава ОВА.

В свою очередь Братчук рассказал, что у россиян было желание перекинуть на Черноморский флот часть оставшихся морских пехотинцев.

«Хотели их закинуть откуда-то с Дальнего Востока, с Тихоокеанского флота. Не довезли. Часть положили где-то в украинских степях, а часть даже боятся бросать в море, так как погонят на десант и тут они сдохнут»,

– сообщил спикер ОВА.

Кроме того, он напомнил о своего рода памятной для украинцев дате: ровно 8 лет назад на свет появилась известная на весь мир песенка: «путин х…ло, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла».

«Ничего в мире не изменилось: только х…ло так и остался тем самым, только сегодня он превратился в черта. А черт должен сгореть в аду. Так оно и будет»,

– уверен Братчук.

Он пожелал одесситам такой ночи, «чтобы в случае необходимости наши ПВО сработали, как всегда, классно», а также набраться мужества и терпения.

Фото: Википедия