Итоги 31 августа: осторожно – взрывоопасные предметы

В последний день лета областные власти проверили Кубейскую громаду в области и разрешили рыбалку на части озере Сасык. Также стало известно о гибели подростка, поднявшего остатки боеприпаса.

Об этом рассказали представители Одесской военной администрации.

Глава ОВА Максим Марченко сообщил, что сегодня состоялось заседание рабочей группы по результатам проверки Кубейской громады Болградского района. В ходе заседания определили задание Болградской районной военной администрации и Кубейскому сельскому совету по устранению проблемных вопросов, какие были выявлены в ходе проверки. Определенные материалы были переданы в полицию и прокуратуру для дальнейшего изучения.

Также, учитывая многочисленные обращения представителей громад, решили разрешить рыбалку в северной и центральной частях озера Сасык Балгород-Днестровского района. Это позволит поддержать местные громады и позитивно повлияет на экономику района,

— сказал Марченко.



Спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о трагическом случае в Днепропетровской области, где подросток взял после обстрела в руки остаток боеприпаса, тот разорвался и 17-летний юноша погиб. Одесса и область тоже подвергались обстрелам, и здесь также могли остаться взрывоопасные остатки ракет. Поэтому Сергей Братчук обращает внимание на то, что не стоит брать в руки непонятные, незнакомые предметы, тем более не позволять делать это детям. Обломки ракет опасны, и не стоит попусту рисковать своей жизнью.