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Итоги 22 июня: тревожный день, сбитая ракета и проблемы со стулом и российского десанта

Итоги 22 июня: тревожный день, сбитая ракета и проблемы со стулом и российского десанта

Весь день прошел под звуки воздушных тревог. По состоянию на 21:00 сирены включались шесть раз. При этом враг запустил по региону одну ракеты, которую сбила ПВО.

Об этом рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Враг пытался нанести удар по одному из районов области.  Ракеты была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны,

— сообщил он.

Также Марченко отметил, что оккупанты наносили ракетные удары не только по Одесской области, но и по Николаевской, Донецкой Луганской и Харьковской областям. Пострадало много людей, разрушено много объектов инфраструктуры.

Враг пытается уничтожить нас, нашу государственность и нашу культуру. Такие ракетные удары каждый день напоминают нам, за что мы боремся и какая у этого цена. Вместо разжигания внутренних проблем, сейчас мы должны решить главную: выгнать оккупантов или уничтожить их,

— сказал глава области.

;

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что обилие воздушных тревог сегодня было прогнозируемым:

Это ожидаемый сценарий действия российской федерации. Наших соседей из города Николаева продолжает обстреливать враг.  Много ракет сегодня прилетело в город-герой. Наша поддержка Николаеву и спасибо вам всем, что мы в едином строю.

Также Братчук рассказал о казусе с вражескими десантными кораблями. По его словам, сейчас поступает информация, не все хорошо со здоровьем у экипажей этих кораблей и так называемого морского десанта.

По имеющимся сведениям, корабли заправили неочищенной водой из Крымского канала, в который пока что начала поступать днепровская вода.  А в этой днепровской воде, как оказалось, есть некая палочка, которая не очень хорошо влияет на организмы оккупантов.

Мы еще не знаем, есть ли у них там дизентерия, мы узнаем это позже, когда они сами смогут это рассказать, например, когда будут сдаваться в плен. Пока же известно, что экипажи там бунтуют, потому что черное море штормит и бросает их как там как дерьмо,

— сказал Сергей Братчук

Он также напомнил одесситам и жителям области, что шторм несет и минную опасность. Он прибивает к берегу сорванные с якорей морские мины. Недавно одна из таких взорвалась на пляже в Сычавке.

Поэтому посещение пляжей и купание в море по-прежнему смертельно опасны.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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