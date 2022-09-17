Итоги 17 сентября в Одесской области: зерно для Эфиопии и день мужественных людей (видео)

По данным ОВА, сегодняшний день прошел в Одессе и Одесской области спокойно, обстрелов не было.

Также Марченко рассказал, что сегодня из порта Одессы вышло судно, на борту которого находится 30 тысяч тонн пшеницы.

Это зерно, отметил глава ОВА, часть продовольственной программы ООН. Его доставят в Эфиопию, переживающую кризис с продуктами питания.

Кроме того, Марченко напомнил, что сегодня в Украине отмечают День спасателя и поздравил и профессиональным праздником сотрудников ГСЧС Одесской области.

«С начала войны подразделения ГСЧС безостановочно и героически спасают украинцев, иногда ценой собственной жизни. Вы первыми прибываете на месте прилетов российских ракет и помогаете бороться с разрушительными последствиями вражеских атак. На ваших плечах лежит много заданий. Я благодарю вас за то, что вы достойно из выполняете, несмотря на опасность. Такое благородное дело выбирают только смелые, сильные духом и самоотверженные люди»,

– отмечает глава Одесской ОВА.