Итальянец и румын нарушили границу, чтобы порыбачить в Одесской области

Сотрудники Измаильского погранотряда увидели, как в территориальные воды Дуная зашел иностранный катер.

Он оказался в украинской части реки, обойдя остров Татару.

Об этом сообщает izmacity.com со ссылкой на начальника Измаильского пограничного подразделения Игоря Перегняка.

Стражи порядка тут же догнали нарушителей на судне. На борту были итальянец и румын. Они приплыли из Румынии.

Иностранцы заверили пограничников, что они не собирались нарушать границу. По их словам, они рыбачили и не поняли, что оказались в чужом государстве.

Впрочем, это еще предстоит проверить, так как катер иностранцев был оборудован прибором навигации.

На нарушителей составили протоколы. Плавсредство временно конфисковали. Их судьбу решит суд.

Фото: izmacity.com