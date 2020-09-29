Истории и легенды одесского «Привоза» – полиция, пожар и клад (новое видео Одесской жизни)

Каретный переулок пролегает от улицы Толстого до переулка Топольского. Он достаточно большой и вполне мог бы считаться улицей. Предлагаем читателям совершить увлекательное путешествие по этому очень тихому уголку Одессы, посмотрев новое виде, которое мы сделали для наших друзей-читателей.
Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве объявило конкурсы «Небольшой грант-2021» и «Большой проект-2021» на получение гранта от Посольского фонда США по сохранению культурного наследия (Фонд AFCP).
Одесса — город интернациональный, и его строили выходцы из самых разных стран мира. Сюда стремились аристократы и авантюристы, архитекторы и негоцианты. Среди тех, кто прославил наш город, был и Джордж Зонтаг. Немец по национальности, он родился в Америке, служил на флоте, но, став одесситом, сумел написать свою страницу в истории города.
Одессит Юрий Бербек — историк, археолог, участник раскопок. Работает в Одесском археологическом музее НАН Украины. Одно из направлений его деятельности звучит удивительно и даже страшновато — реконструкция лица по черепу. Он скульптор-палеонтрополог.