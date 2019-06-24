Испорченный праздник: в Аркадии экстренно эвакуировали посетителей ночного клуба

Минувшей ночью неизвестный сообщил о том, что развлекательное заведение заминировано.

Как рассказали в пресс-службе областной полиции, анонимное сообщение поступило в 23:00.

Правоохранителям пришлось в самый разгар веселья эвакуировать посетителей клуба, чтобы провести проверку. О каком заведении идет речь — в полиции не уточняют.

В результате проверки никаких взрывных устройств и опасных веществ не выявлено.

Часом ранее поступило очередное сообщение о минировании одесского аэропорта. Здесь на время проверки пришлось эвакуировать 60 человек. Информация также оказалась ложной.

Фото: informator.news