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Новости Одессы и Одесской области

Інспектори з паркування: як в Одесі працюватиме нововведення

Інспектори з паркування: як в Одесі працюватиме нововведення

У 2020 році кількість інспекторів з паркування планується збільшити до 30-50.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У зв’язку з проведенням реформи в сфері паркування транспорту в органи місцевого самоврядування передано функції, які дозволяють здійснювати штрафні санкції по відношенню до порушників Правил дорожнього руху (ПДР).

В Одесі дані функції покладено на департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

На базі цього департаменту створена окрема служба інспекторів, які зможуть:
– виконувати функції щодо притягнення до адміністративної відповідальності водіїв, які порушують ПДР у частині стоянки/зупинки транспортних засоби;

– виписувати штрафи в разі несплати водієм транспортного засобу паркування;

– здійснювати евакуацію автомобіля, якщо він перешкоджає організації дорожнього руху або знаходиться на місці, призначеному для транспортних засобів осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Вчора, 21 серпня, відбулося засідання робочої групи з питань реалізації Концепції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та паркувального простору в місті Одесі.

На сьогодні департаментом організовано роботу трьох інспекторів, які цього тижня будуть проводити роз’яснювальну роботу, інформувати водіїв про те, що в разі порушення ПДР або припинення/стоянки в забороненому місці до них будуть застосовані заходи адміністративного впливу.
Через тиждень інспектори розпочнуть роботу зі складання адміністративних постанов.

Наразі департаментом оголошений конкурс на набір ще 6 інспекторів. У 2020 році їх кількість планується збільшити до 30-50.

Фото: Znaj.ua

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