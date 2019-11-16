Инспекция новостроек на одесских склонах: активисты нашли оползень и водоем под будущей высоткой (фото)

Инициативные жители улицы Фонтанская дорога и неравнодушные к застройке склонов одесситы собрались на инспекцию нескольких строительных объектов у побережья. Акция сопровождалась прогулкой с плакатами, разъяснениями об угрозе обвалов, а также сообщением о новом оползне и водой под застройкой.

Колонна общественников стартовала с пляжа «Золотой берег» на 16-й станции Фонтана. Приблизившись к ЖК «La Mer», участники протеста держали в руках плакаты, на которых были надписи с призывом сохранить зеленую зону на склонах побережья. Также местные жители рассказали, что высаживают на еще не застроенных участках склона деревья, чтобы укрепить его.

Дойдя до строительной площадки ЖК, активисты без особого труда открыли ворота. На месте рабочих не было, только пара охранников, которые даже не возражали гостям. Туда зашли все, кому было интересно узнать о скандальном жилом комплексе новые подробности. Так, Алена, одна из самых инициативных жительниц, утверждала, что под строительной площадкой находится водоем. В подтверждение она бросила несколько камешков в скважину для свай. Бросок вызвал характерный звук – внизу захлюпало.

«Там не подземный паркинг, а, видимо, подводный паркинг будет», – сказала Алена.

Недалеко оттуда находится еще одна строительная площадка, на которой возводят основу для ЖК «Calipso». Там тоже бурили отверстия в земле для свай, но зайти на стройплощадку участники рейда не решились – работы идут полным ходом.

Еще чуть дальше, за высотками, началась стройка дороги. Там два дня назад произошел небольшой оползень. Местные утверждают, что видна была трещина, но ее засыпали, потому что протестная акция была объявлена публично. Соответствующее фото они выложили в социальные сети.

Жители, показав на камеру увеличивающуюся опасность застройки, обратились к властям, как одесским, так и к президенту Украины Владимиру Зеленскому:

«Я хочу обратиться к президенту. Владимир Александрович, на следующей неделе мы, жители Большого Фонтана, Гагаринского плато собираемся ехать в Офис Президента. Одесса уничтожается, уничтожаются склоны Одессы. Это просто беспредел, а городские власти не хотят нас слышать. Мы просим вас создать рабочую группу, которая может называться как угодно, хоть «комитет спасения Одессы». Ситуация очень накалена», – обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому одессит Артем Каспарьян.

«Сейчас идет тотальная застройка прибрежной зоны, в связи с чем мы требуем как у президента, так и у губернатора и мэра города разработать генплан застроек в соответствии с зонингом», – сказал житель Киевского района Владимир Савченко.

Фото: автора и с Facebook страницы «У Большого Фонтана большие проблемы».

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