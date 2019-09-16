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Новости Одессы и Одесской области

Інспекції без попереджень: відтепер лікарні перевірятимуть раптово

Інспекції без попереджень: відтепер лікарні перевірятимуть раптово

Очільниця МОЗ планує без попереджень навідуватися з інспекціями до українських закладів охорони здоров’я.

Про це під час зустрічі щодо захисту прав пацієнтів в Україні повідомила сама міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

– Ми плануватимемо з нашими партнерами спільну діяльність та робитимемо візити у заклади системи охорони здоров’я. Такі візити треба робити не лише у заклади психіатрії, а й в інші лікарні. Думаю, що ми це робитимемо. Так що чекайте нас по усій Україні, – зазначила Скалецька.

На запитання, чи приїжджатиме міністерка без попереджень, Скалецька відповіла, що однозначно так.

– Я ж можу просто прийти та поцікавитися у пацієнтів, як їхні справи. Навіть якщо після цього у мене будуть запитання до місцевої влади, як вони виконують свої функції, – сказала міністерка.

Фото: УНІАН

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