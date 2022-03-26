Информация о минировании Хаджибеевской дамбы – это фейк российской пропаганды

В Одесской военной администрации опровергли слухи о том, что Вооруженные силы Украины, якобы, заминировали дамбу Хаджибеевского лимана.
Об этом говорится в официальном сообщении руководителя Одесской ОВА Максима Марченко.
Не имея никаких успехов на поле боя, противник все чаще атакует Одесщину в информационном пространстве.
К сожалению, снова имеем случаи распространения фейков о ситуации в области.
На этот раз целью стала Хаджибейская дамба, которая якобы за распоряжение Начальника Одесской ОВА Максима Марченко была заминирована.
Подобные заявления открыто распространяются в российских пабликах и телеграмм-каналах даже не скрывая принадлежность к российским подразделениям ИПСО.
Уважаемые одесситы и жители области, просим вас быть бдительными и не доверять информации из сомнительных источников, а факты распространения подобной информации сообщать СБУ
— сказано в сообщении.
Ранее вражеские агенты распространяли ложные слухи о том, что в Одессе ВСУ размещают огневые точки в помещениях больниц и школ. Та информация тоже была ложью.