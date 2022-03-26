Информация о минировании Хаджибеевской дамбы – это фейк российской пропаганды

Об этом говорится в официальном сообщении руководителя Одесской ОВА Максима Марченко.

Не имея никаких успехов на поле боя, противник все чаще атакует Одесщину в информационном пространстве.

К сожалению, снова имеем случаи распространения фейков о ситуации в области.

На этот раз целью стала Хаджибейская дамба, которая якобы за распоряжение Начальника Одесской ОВА Максима Марченко была заминирована.

Подобные заявления открыто распространяются в российских пабликах и телеграмм-каналах даже не скрывая принадлежность к российским подразделениям ИПСО.

Уважаемые одесситы и жители области, просим вас быть бдительными и не доверять информации из сомнительных источников, а факты распространения подобной информации сообщать СБУ