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«Инфоксводоканал» установил европейские насосы для надежного снабжения водой одесситов

«Инфоксводоканал» установил европейские насосы для надежного снабжения водой одесситов

“Инфоксводоканал” работает в режиме 24/7 для обеспечения потребителей питьевой водой и водоотводом. А чтобы услуги предоставлялись качественно и бесперебойно, даже во время войны приходится устанавливать новое оборудование.

Специалистами водоканала была решена аварийная проблема с водоснабжением жителей одного из микрорайонов жилого массива Котовского. Инфоксводоканал совместно с компанией-подрядчиком КП Облтепло установил насосы ведущего мирового производителя Grundfos с высокоэнергоэффективными двигателями мощностью 15 kW, встроенными частотными преобразователями и современным контроллером. Теперь надежным водоснабжением обеспечены шесть 16-этажных домов по улице Бочарова и девятиэтажка по улице Добровольского. Новое оборудование энергоэффективно и позволяет сэкономить почти 30% электроэнергии. Также благодаря европейскому оборудованию уменьшается износ труб, арматуры, клапанов и насосов.

«Инфоксводоканал» установил европейские насосы европейские насосы

В свою очередь Инфоксводоканал благодарен каждому потребителю за поддержку и своевременные оплаты, которые дают возможность предприятию формировать запас реагентов, материалов и оборудования для обеспечения города водой.

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