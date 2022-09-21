«Инфоксводоканал» установил европейские насосы для надежного снабжения водой одесситов

“Инфоксводоканал” работает в режиме 24/7 для обеспечения потребителей питьевой водой и водоотводом. А чтобы услуги предоставлялись качественно и бесперебойно, даже во время войны приходится устанавливать новое оборудование.

Специалистами водоканала была решена аварийная проблема с водоснабжением жителей одного из микрорайонов жилого массива Котовского. Инфоксводоканал совместно с компанией-подрядчиком КП Облтепло установил насосы ведущего мирового производителя Grundfos с высокоэнергоэффективными двигателями мощностью 15 kW, встроенными частотными преобразователями и современным контроллером. Теперь надежным водоснабжением обеспечены шесть 16-этажных домов по улице Бочарова и девятиэтажка по улице Добровольского. Новое оборудование энергоэффективно и позволяет сэкономить почти 30% электроэнергии. Также благодаря европейскому оборудованию уменьшается износ труб, арматуры, клапанов и насосов.

В свою очередь Инфоксводоканал благодарен каждому потребителю за поддержку и своевременные оплаты, которые дают возможность предприятию формировать запас реагентов, материалов и оборудования для обеспечения города водой.