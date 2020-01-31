«Инфоксводоканал» проложил новый канализационный коллектор по улице Львовской

В последние несколько лет на улице Львовская случались провалы дорожного полотна из-за преждевременного разрушения коллектора. Сотрудники «Инфоксводоканала» с привлечением специального оборудования провели видеообследование состояния коллектора и приняли решение провести полную замену участков, на которых были заметны следы разрушения свода из-за агрессивного воздействия коррозии на трубы.

Проведение работ усложнялось значительным диаметром коллектора (1200 мм), а также шестиметровой глубиной прокладки. В связи с этим, были использованы современные технологии перекладки. Работы велись на Люстдорфской дороге и улице Львовской методом санации — через раскопку внутрь старого коллектора бестраншейным методом проложено 950 метров нового полиэтиленового трубопровода диаметром 1000 мм. Кстати, «Инфоксводоканал» использовал материалы самых ведущих производителей, и новый трубопровод имеет срок эксплуатации не менее 50 лет.

Использование современных технологий прокладки коммуникаций позволило водоканалу минимизировать неудобства для жителей, поскольку услуги водоотведения не ограничивались, а вместо длинных траншей делались точечные раскопки. Работы завершены в полном объеме в январе текущего года, уже проводится первичное асфальтирование мест раскопок. Таким образом, перекладка важнейшего канализационного коллектора позволит гарантированно обеспечить надежное и безаварийное водоотведение в указанном районе.

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