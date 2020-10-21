«Инфоксводоканал» продолжает менять трубы по современной немецкой технологии

Напомним, впервые в Одессе современную методику замены труб опробовал «Инфоксводоканал» в прошлом месяце. Тогда на той же улице Моторной было восстановлено порядка 300 метров трубопровода, который исчерпал свой эксплуатационный лимит. Таким образом, на сегодняшний день по улице Моторная обновили порядка 500 метров канализационных сетей большого диаметра.

«Инфоксводоканал» намерен продолжать замену изношенных сетей методом реновации. Согласно данной технологии в старую трубу вводят специальный полимерный рукав, который может принимать форму первоначальной трубы. Потом под воздействием ультрафиолетовой лампы происходит процесс полимеризации, в результате которого внутри старой трубы образуется новая.

Перед началом работ обязательно производится видеообследование трубопровода и его очистка от закупорок и загрязнений.

На практике эта технология отлично себя зарекомендовала. Она позволяет значительно экономить время и трудозатраты при проведении работ. Теперь отпадает необходимость в проведении масштабных земляных работ, повреждении дорожного покрытия, зеленых насаждений, а также появляется возможность менять участки, где ранее невозможно было проводить раскопки. Кроме этого, не нужно останавливать работу коллектора, а значит отключать потребителей от услуг.

И самое важное – полимерный материал, из которого будут новые трубы – немецкого производства, он стойкий к агрессивной среде и коррозии, а также способен прослужить не менее 50 лет.