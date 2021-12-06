Инфоксводоканал: отключение воды в центральной части Одессы 7-8 декабря

В рамках масштабной замены устаревших сетей и оборудования компанией «Инфоксводоканал» проводятся активные работы на одном из магистральных водопроводов, который обеспечивает питьевой водой жителей центра города. Стальной трубопровод на улице Осипова исчерпал лимит эксплуатации, поэтому, чтобы жители не страдали от частых аварий и отключений, его меняют на новый. Планируется проложить порядка 130 метров новой полиэтиленовой трубы диаметром 630 мм, срок службы которой составит не менее 50 лет.

Кроме этого, будет установлена современная запорная арматура, которая в случае необходимости позволит производить локальные отключения. Сотрудники технической службы построят новые колодцы и камеру.

Для того, чтобы приступить к работам по перекладке трубопровода сотрудники водоканала должны изолировать участок водовода и переключить всех своих потребителей.

В связи с этим, обращаем внимание, что для проведения вышеуказанных работ с 09:30 07 декабря 2021 года до 03:00 08 декабря 2021 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Базарна я ,

Успенска я ,

Осипова,

Канатна я ,

Леонтовича,

Черноморская ,

Тро и цка я ,

пляж “Ланжерон”,

Л и дерс о вский бульвар,

Обсерваторний п ер. ,

В. И нбер,

В.Ч е рновола,

Маразл ие вска я ,

п ер .Нахимова,

парк Шевченко.

Сотрудники «Инфоксводоканала» уже заменили порядка 200 тысяч метров изношенных сетей и продолжают эти работы, поскольку качественное и бесперебойное водоснабжение и водоотведение города Одессы является ключевым для водоканала.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)