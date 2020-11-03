Инфоксводоканал обещает оперативно устранить аварию около Привоза

Напомним, вчера произошел прорыв водопровода в Новощепном ряду возле улицы Преображенской.

Ремонтники откачали воду и всю ночь работали над аварией. Как рассказали в водоканале, повредилась чугунная труба. Такое бывает часто с наступлением перепада температур в осенне-зимний период.

Сложность ремонтных работ в том, что раскопку невозможно проводить из-за проходящих рядом трамвайных линий. Поэтому сегодня сотрудники водоканала проводят переключение сетей, чтобы потребители были с водой, а поврежденную трубу заменят в плановом режиме без неудобств для транспорта и жителей указанного района.