Именины сегодня: кого поздравлять?

Сегодня, 18 ноября, именины отмечают Алексей, Денис, Матвей, Пётр и Филипп.

Имя Алексей образовалось от древнегреческих слов, которые переводятся как «защищать», «отражать», «предотвращать».

У имени Денис древнегреческие корни, в переводе оно означает «принадлежащий, посвящённый Дионису». В античной мифологии Дионис — это бог виноградарства, виноделия, плодородия и вдохновения.

Имя Матвей — это форма древнееврейского имени Матфей, которое в переводе означает «дарованный Богом».

Имя Пётр в переводе с древнегреческого языка означает «скала, камень». В западной традиции известны его другие формы: Пьер, Питер, Педро, Перг, Пекка.

Имя Филипп появилось в Древней Греции. Оно состоит из двух частей, одна из них переводится как «любить», а другая — «лошадь». Наиболее точное значение имени Филипп — «любящий коней».

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