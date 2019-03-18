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Игрушки в качестве приза: необычные соревнования прошли в Одессе

Игрушки в качестве приза: необычные соревнования прошли в Одессе

В чемпионате Одесской области по аджилити приняли участие 32 участника.

Вчера в Одессе в районе Мемориала 411-й батареи проходили необычные соревнования – горожане, а также гости из области со своими питомцами проходили полосу препятствий. Этот вид кинологического спорта получил название «аджилити». Об этом сообщается на странице чемпионата Одесской области по аджилити в Facebook.

Для разных видов собак организаторы создали четыре категории: той, мини, медиум, макси. Питомцы преодолевали 15 разных препятствий, а хозяева направляли их. Соревнования длились четыре часа – с 9:00 до 13:00.

чемпионат по аджилити

В кинологических соревнованиях в категории «макси» себя хорошо показали пес по имени Гарри и его хозяйка Анна Думбрава, а также Пуф и его хозяйка Дарина Цушко. В категории «медиум» отметились Джек и его хозяин Владимир Кузнецов, а также Декстер и его хозяйка Виктория Тбилели. В категории «мини» хорошие результаты показали Тесла Марии Овчаркиной и Рен Ирины Шаповаловой. А в категории «той» судьи отметили Редрика Джуры Оксаны.

Призерам вручили медали, фирменные поводки и наборы игрушек.

чемпионат по аджилити

Напомним, в Одессе хотят построить кинологический центр “Догтаун”.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что территорию строящегося кинологического центра снова оградили металлическим забором.

Фото: Ирина Яковлева.

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