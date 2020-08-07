Идем в театр: на что сходить c 8 по 14 августа?

Загляните в нашу театральную афишу, чтобы узнать куда сходить в ближайший уикенд.
Оперный театр
Переулок Чайковского, 1; телефоны: 780-15-09, 780-15-28.
- 8 августа, 19.00 — «Vivat, театр»
- 9 августа, 19.00 — «Музыка любви»
- 12 августа, 19.00 — «Музыкальные хиты мирового кино»
- 13 августа, 19.00 — «Севильский цирюльник»
Зеленый театр
Улица Маразлиевская, 1е; телефон: 796-86-35.
- 10 августа, 19.00 — Лекция «Искусство как творчество жизни»
- 10 августа, 21.30 — Кинопоказ «Лето»
- 11 августа, 21.30 — Кинокомедия «Шикса»
- 12 августа, 20.00 — Концерт Алексея Ботвинова и Бурхана Очала
- 13 августа, 19.00 — Симфоническое шоу «Ария-трибьюти»
- 14 августа, 19.00 — Концертное шоу «Imagine Dragons & Coldplay symphonic cover show»
Театр юного зрителя
Улица Греческая, 48а; телефон: 722–75–63 (касса).
- 8 августа, 20.00 — «Шельменко-денщик»
- 9 августа, 20.00 — Открытые читки «Тэффи»
- 12 августа, 20.00 — Открытые читки «Японские сказки»
- 14 августа, 20.00 — Открытые читки «Чай-Чехов»
Летний театр
Улица Преображенская, 24; телефон: (067) 484-27-95.
- 8 августа, 20.00 — Комедия «№13»
- 9 августа, 20.00 — «Одесская свадьба»
- 12 августа, 20.00 — «Атака клоунов»
- 13 августа, 20.00 — «Шельменко-денщик»
- 14 августа, 20.00 — «Бал в честь короля»
Театр на Чайной
Улица Маразлиевская 34а; телефоны: 743-14-21, (093) 487-84-16.
- 8 августа, 19.00 — «Двое»
- 9 августа, 19.00 — «Стриптиз»
- 14 августа, 19.00 — «Главное, когда?»
Летний театр «Морвокзал»
Улица Приморская, 6; телефон: 703-05-95.
- 8 августа, 20.00 — Ирина Билык
- 9 августа, 20.00 — «Антитіла»
Где приобрести билеты:
- улица Нежинская 77/79, Еврейский культурный центр «Beit Grand»
- городской сад, у входа в Летний театр
- улица Дерибасовская 23, напротив кафе «Макдональдс»
- в кассе театра
Детали уточняйте по телефону — 700-80-10.