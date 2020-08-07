Новости Одессы и Одесской области

Идем в театр: на что сходить c 8 по 14 августа?

Идем в театр: на что сходить c 8 по 14 августа?

Загляните в нашу театральную афишу, чтобы узнать куда сходить в ближайший уикенд.

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Оперный театр

Переулок Чайковского, 1; телефоны: 780-15-09, 780-15-28.

  • 8 августа, 19.00 — «Vivat, театр»
  • 9 августа, 19.00 — «Музыка любви»
  • 12 августа, 19.00 — «Музыкальные хиты мирового кино»
  • 13 августа, 19.00 — «Севильский цирюльник»

Зеленый театр

Улица Маразлиевская, 1е; телефон: 796-86-35.

  • 10 августа, 19.00 — Лекция «Искусство как творчество жизни»
  • 10 августа, 21.30 — Кинопоказ «Лето»
  • 11 августа, 21.30 — Кинокомедия «Шикса»
  • 12 августа, 20.00 — Концерт Алексея Ботвинова и Бурхана Очала
  • 13 августа, 19.00 — Симфоническое шоу «Ария-трибьюти»
  • 14 августа, 19.00 — Концертное шоу «Imagine Dragons & Coldplay symphonic cover show»

Театр юного зрителя

Улица Греческая, 48а; телефон: 722–75–63 (касса).

  • 8 августа, 20.00 — «Шельменко-денщик»
  • 9 августа, 20.00 — Открытые читки «Тэффи»
  • 12 августа, 20.00 — Открытые читки «Японские сказки»
  • 14 августа, 20.00 — Открытые читки «Чай-Чехов»

Летний театр

Улица Преображенская, 24; телефон: (067) 484-27-95.

  • 8 августа, 20.00 — Комедия «№13»
  • 9 августа, 20.00 — «Одесская свадьба»
  • 12 августа, 20.00 — «Атака клоунов»
  • 13 августа, 20.00 — «Шельменко-денщик»
  • 14 августа, 20.00 — «Бал в честь короля»

Театр на Чайной

Улица Маразлиевская 34а; телефоны: 743-14-21, (093) 487-84-16.

  • 8 августа, 19.00 — «Двое»
  • 9 августа, 19.00 — «Стриптиз»
  • 14 августа, 19.00 — «Главное, когда?»

Летний театр «Морвокзал»

Улица Приморская, 6; телефон: 703-05-95.

  • 8 августа, 20.00 — Ирина Билык
  • 9 августа, 20.00 — «Антитіла»

Где приобрести билеты:

  • улица Нежинская 77/79, Еврейский культурный центр «Beit Grand»
  • городской сад, у входа в Летний театр
  • улица Дерибасовская 23, напротив кафе «Макдональдс»
  • в кассе театра

Детали уточняйте по телефону — 700-80-10.

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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