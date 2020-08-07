Идем в театр: на что сходить c 8 по 14 августа?

С угощением, песнями и гаданиями: о спектакле по вкусным рассказам одесского писателя В Одессе презентовали спектакль “Как это кушали в Одессе” харьковского “театра одесского разлива” Ланжерон. Спектакль был создан по одноименной книге одесского писателя Александра Бирштейна и показан в не совсем привычном для зрителя, но однозначно логичном для этого спектакля месте – в кафе Буфет. ПОДРОБНЕЕ

Одесская Музкомедия приглашает во дворец-усадьбу Курисов на «Званый вечер с итальянцами» Необычный проект задумали в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК). Театр представит спектакль в знаменитом дворце-усадьбе Курисов в Одесской области. Чарующая музыка Жака Оффенбаха прозвучит в исторических стенах. Впрочем, это не только спектакль… ПОДРОБНЕЕ

Маленькие шедевры Большого Актера: сегодня Борису Новикову исполнилось бы 95 лет Сегодня, 13 июля народному артисту Борису Новикову исполнилось бы 95 лет. Его называли «королем эпизода», а фразы, которые произносили сыгранные им герои, мгновенно становились крылатыми. Коллеги рассказывали, что в жизни он ничуть не походил на своих экранных героев. Образованный и скромный, Борис Новиков предпочитал держаться в тени, несмотря на то, что зрительская любовь обеспечивала ему место в авангарде отечественного актерского корпуса. ПОДРОБНЕЕ