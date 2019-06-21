И вальс, и бранль: в Стамбульском парке обучают старинным танцам

Каждую среду, с 18.30 и до 21.00, в Стамбульском парке теперь можно совершенно бесплатно обучиться искусству старинного танца.

Как это происходит? К вечеру у знаменитого грота в Стамбульском парке собирается народ. Кто-то усаживается на скамейки и с большим любопытством наблюдает, ну а многие пришли сюда всерьез учиться старинным танцам.

И вот уже новичок «принят», преподаватели ему доброжелательно показывают сложные и не очень па, обещают, что «все получится», ну а потом под музыку он или она вместе с остальными исполняют, к примеру, турецкий бранль.



Такой мастер-класс — инициатива студии старинного танца «Междумирье». Преподаватель студии рассказывает Юлия Давыдова «Одесской жизни»:

— Наша студия исполняет самые разные танцы народов мира — от ХIII до ХХ века. Каждую среду любой желающий может стать участником наших мастер-классов. То есть, танцуем и мы сами, а все, кто хочет, получают возможность обучиться и, конечно же, присоединиться.

Две одесситки — Екатерина Безкровная и Мирослава Кулакова — с удовольствием наблюдают за происходящим. Говорят, что очень довольны таким прекрасным начинанием. Признаются, что пока наблюдают, ну а потом, вполне вероятно, тоже присоединятся.

А многие другие уже присоединились. В студии советуют желающим обучаться старинным танцам надевать удобную обувь, а в связи с традиционной одесской жарой захватить с собой питьевую воду. Но самый незаменимый атрибут — хорошее настроение!

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