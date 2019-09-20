Hyperloop: Транспортну інновацію в Україні не впроваджуватимуть

Нинішній міністр інфраструктури України Владислав Криклій висловив свою думку про будівництво високошвидкісного поїзда в Україні.

Про це повідомляє Наше місто.

– Ми з паном Омеляном один одного поважаємо. Ніхто нікого не ображає і тим більше не згадує про Hyperloop. Я вважаю, що ідея, м’яко кажучи, абсурдна. І якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то вже простіше винайти технологію телепортації. Це однозначно і швидше, і простіше. І нові дистанції так можна організовувати. У нашому випадку, на жаль, Hyperloop не буде. Але я все одно хочу, щоб українська інфраструктура їздила, літала, плавала і розвивалася максимально в усіх напрямках, – говорить міністр.

Довідка. Hyperloop – розроблена Ілоном Маском транспортна система зі сталевих труб, усередині яких пересувається поїзд – герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули перевищує 600 км/ч.

За словами екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, саме підприємства Дніпра і Дніпропетровської області повинні стати ключовими постачальниками для ультрасучасного виду транспорту. Про це він повідомив під час свого робочого візиту в Дніпро в травні 2018 року.

Нагадаємо, з допомогою Hyperloop з Києва до Одеси можна доїхати за 30 хвилин.

Фото: 112 Украина