Хулиганский ансамбль из Одессы даст зажигательный концерт в Зеленом театре

«Зеленая волна-2021»: Одесская научная библиотека установила необычный интеллектуальный рекорд (фото) Одесская национальная научная библиотека установила необычный рекорд в рамках юбилейного ХХV Международного книжного фестиваля «Зеленая волна»: зарегистрировала в Книге рекордов Украины самый большой рукописный литературный цитатник. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе пройдет юбилейный «рыжий» фестиваль 28 августа в Одессе пройдет пятый, юбилейный, фестиваль «Рыжий город».

Как рассказали на своей странице в соцсети организаторы мероприятия, на праздник приглашаются все желающие, ведь главное – быть рыжеволосым не только внешне, но и изнутри. ПОДРОБНЕЕ

«Путешествие кота»: Во Всемирном клубе одесситов новая котовыставка (фото) Этот август в Одессе неожиданно стал месяцем котохудожеств. Только недавно мы сообщали, что на Ланжероне открылся новый арт-объект «Кот Изюм». А вчера в стенах Всемирного клуба одесситов (ВКО), одно из окон которого также украшает кот, открылась выставка Станислава Зайцева и Нины Федоровой «Путешествие кота». ПОДРОБНЕЕ