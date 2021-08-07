Хулиганский ансамбль из Одессы даст зажигательный концерт в Зеленом театре

27 августа в одесском Зеленом театре выступит «хулиганский ансамбль из Одессы-мамы» в обновленном составе, ныне именуемый «Коммуна Люкс».
«Коммуну Люкс» создали экс-музыканты известной одесского музыкального кооператива «Деньги вперед». После ухода Феликса Шиндера в группе появился новый зажигательный вокалист.
В программе концерта – свежий материал и новое звучание, «пестрые эксперименты» и, конечно же, фирменный одесский колорит.
Начало – в 19:00. Билеты продаются во всех кассах города.
Фото и видео «Коммуны Люкс»