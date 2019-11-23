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Новости Одессы и Одесской области

Хто став новим керівником патрульної поліції в Одеській області?

Хто став новим керівником патрульної поліції в Одеській області?

Вчора, 22 листопада, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький представив нового керівника колективу управління патрульної поліції Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Одеській області.

Відтак, посаду керівника патрульної поліції Одещини очолив 36-річний Олександр Гостіщев. До цього часу він обіймав посаду начальника управління превентивної діяльності ГУНП Одеської області.

ЗІ слів Більшицького стало відомо, що Олександр Гостіщев розпочав роботу в поліції 2014 року з підрозділу “Дніпро-1”. Спільно із батальйоном він пройшов бої в гарячих точках Донецької області.

Пізніше він служив в Жовківському відділі поліції ГУНП Львівської області. З 2016 року, враховуючи заслуги на службі та особисті якості, його було призначено начальником новоствореної тоді патрульної поліції Луганської області. Надалі — начальником УПД ГУНП в Одеській області.

– Це надійний командир, і не просто офіцер, а дійсно людина з великої літери, яка завжди почує, з розумінням віднесеться до проблеми та допоможе. Вважаю, що в патрульній поліції Одеської області він доведе це. Ви у надійних руках, — звернувся  Олексій Білошицький.

Фото: Патрульна поліція

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