Новости Одессы и Одесской области

Всматриваясь в себя: одесская журналистка представила выставку фотографий в стиле ню

Всматриваясь в себя: одесская журналистка представила выставку фотографий в стиле ню

В Одесском музее Западного и восточного искусства открылась выставка Анны Кореневой, известной одесской телеведущей программ о культуре и искусстве.

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Анна всю жизнь работала в кадре и за кадром, но в какой-то  момент взяла в руки камеру. Изначально это была видео камера, но потом ей стала интереснее работа с фотографией. А последние два с половиной года Анна работает исключительно в формате черно белого фото. В ее арсенале разные жанры – это и городские картинки, архитектура, море. Но свою персональную выставку Анна посвятила ню. Автор признается, что и сама бывала в роли модели, поэтому найти общий язык с другими женщинами ей было несложно.

По словам Анны:

Всю жизнь мы разглядываем себя. И дело не в том, как выглядят наши лица и тело, а что мы есть на самом деле. Каждая из нас вглядывается в себя и в других женщин, сравнивает. А это подсознательно влияет на выбор и отношения с моделью

Жанр ню Анна Коренева очень любит и увлекалась им всегда, просто не все ее друзья об этом знали –  такие фотографии не выкладывают в социальные сети. Но именно благодаря им можно узнать себя лучше, можно понять, что все мы разные и даже если не вписываемся в какие-то параметры, то все равно – красивые.

Больше фото смотрите в галерее:

Выставка Анны Кореневой
Выставка Анны Кореневой
Выставка Анны Кореневой
Выставка Анны Кореневой
Выставка Анны Кореневой
Выставка Анны Кореневой
Выставка Анны Кореневой
Выставка Анны Кореневой
Выставка Анны Кореневой
Выставка Анны Кореневой
Выставка Анны Кореневой

Фото: Юлия Сущенко

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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