Всматриваясь в себя: одесская журналистка представила выставку фотографий в стиле ню

В Одесском музее Западного и восточного искусства открылась выставка Анны Кореневой, известной одесской телеведущей программ о культуре и искусстве.
Анна всю жизнь работала в кадре и за кадром, но в какой-то момент взяла в руки камеру. Изначально это была видео камера, но потом ей стала интереснее работа с фотографией. А последние два с половиной года Анна работает исключительно в формате черно белого фото. В ее арсенале разные жанры – это и городские картинки, архитектура, море. Но свою персональную выставку Анна посвятила ню. Автор признается, что и сама бывала в роли модели, поэтому найти общий язык с другими женщинами ей было несложно.
По словам Анны:
Всю жизнь мы разглядываем себя. И дело не в том, как выглядят наши лица и тело, а что мы есть на самом деле. Каждая из нас вглядывается в себя и в других женщин, сравнивает. А это подсознательно влияет на выбор и отношения с моделью
Жанр ню Анна Коренева очень любит и увлекалась им всегда, просто не все ее друзья об этом знали – такие фотографии не выкладывают в социальные сети. Но именно благодаря им можно узнать себя лучше, можно понять, что все мы разные и даже если не вписываемся в какие-то параметры, то все равно – красивые.
Больше фото смотрите в галерее:
Фото: Юлия Сущенко