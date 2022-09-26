Хроники войны в Украине: Генштаб ВСУ о ситуации на утро 215-го дня

Сегодня, в понедельник, 26 сентября 2022 года, начались 215-е сутки с начала полномасштабного вторжения рашистских агрессоров в Украину. О ситуации на утро сегодняшнего дня сообщает Генштаб ВСУ.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, пытается восстановить утраченные позиции по отдельным направлениям, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жилым домам.

Есть угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, за минувшие сутки, противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 83 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также враг задействовал 4 ударных беспилотника для ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Купянск, Краматорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Каменка, Курахово, Павловка, Запорожье, Никополь, Очаков, Николаев и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Александровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Одноробовка, Ветеринарное, Гатище, Каменка, Голубовка и Сеньково;

на Краматорском направлении – Новоселовка, Щурово, Северск, Григоровка, Белогоровка, Закотное, Диброво, Верхнекаменское, Веселое, Раздолевка, Озерное и Спорное;

на Бахмутском направлении – Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Клещевка, Веселая Долина, Яковловка, Майорск, Нелиповка, Выемка и Белогоровка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опросное, Первомайское, Новомихайловка и Прасковьевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях врал обстрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии 18 населенных пунктов. Среди них Егоровка, Павловка, Железнодорожное, Новоандреевка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Успеновка, Новоселка, Времевка и Красное.

На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 27 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.

На территории российской федерации продолжаются меры частичной мобилизации, объявленной российским военно-политическим руководством. Ростовская область закрыта на въезд и выезд.

Также указанные меры противник проводит на временно оккупированных территориях Украины. С 24 сентября этого года в Севастополе на базе автомобильного батальона черноморского флота начата подготовка отмобилизованных.

В городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

В то же время противник пытается реализовать объявленный незаконный «референдум» на временно оккупированнх территориях Украины.

При этом оккупанты продолжают нести потери. Подтверждено еще одно точное попадание 24 сентября этого года по району сосредоточения вражеской техники на территории промышленной зоны в Херсоне. Предварительно противник потерял до 10 единиц военной техники, потери в личном составе уточняются.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка.

Авиация Сил обороны нанесла 33 удара. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 8 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 беспилотника противника.

Ракетные войска и артиллерия, за текущие сутки, в частности, поразили 6 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 9 отдельных важных целей.