Хроники коронавируса: очередное ослабление карантина и новые случаи заболевания

По состоянию на вечер 8 июня в Украине подтверждено 27 462 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 797 летальных, а выздоровевших – 12 195. В Одесской области подтвердили 1 002 случаев заражения.
- С 10 июня в Украине разрешат проводить массовые культурные мероприятия. Однако устраивать их можно будет только в тех областях, где санитарно-эпидемиологические показатели инфицирования COVID-19 находятся на допустимом уровне.
- Правительство обеспокоено ростом количества заболевших, и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения.