Хроники коронавируса 16 мая: все данные о распространении COVID-19 в Одессе и в Украине

Украина, согласно данным на утро 16 мая, находится на 32-м месте в мире по количеству выявленных заболеваний. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9.00 16 мая с начала эпидемии подтверждено 17 858 случаев заболевания COVID-19. Из них 497 случаев – летальные, 4 906 человек – выздоровели. Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки в Украине наличие вируса подтвердилось у 528 человек, количество вылечившихся составило 433 человека. За сутки в стране умерли 21 человек.

Всего в Украине заболели 1 269 детей и 3 512 медиков. Сейчас на амбулаторном лечении находятся 12 189 пациентов. Из них 1 043 ребенка и 2 869 медицинских работника.

Всего в Украине, по данным МОЗ, было проведено 220 638 ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве (153 случая), в Киевской области (49 случаев) и в Черновицкой области (47 случаев).

Больше всего жизней коронавирус с начала пандемии унес в Черновицкой области (99 человек), в Ивано-Франковской области (68 человек) и в Киеве (45 человек). Только в Луганской области страны не было зарегистрировано ни одного смертельного случая (данные без учета оккупированной части области).

В Одесской области всего выявлено 734 случая заболевания (65 детей, 173 медика). 43 человека выздоровели, 8 человек умерли, продолжают болеть 683 человека. С подозрением на коронавирус в больницы Одесской области обратились 1924 человека.

В Одессе и области к 9.00 16 мая за прошедшие сутки заболели 22 человека (2 ребенка, 4 медработника), выздоровевших нет, умер 1 человек.

По районам Одесской области коронавирус распространился так:

– Подольский район – 363 человека

– г. Одесса – 149 человек (8 детей, 31 медработник)

– Беляевский район – 71 человек

– Измаильский район – 21 человек

– Балтский район – 20 человек

– Кодымский район – 18 человек

– Белгород-Днестровский район – 17 человек

– Килийский район – 15 человек

– Овидиопольский район – 11 человек

– г. Теплодар – 7 человек

– г. Черноморск – 7 человек

– Окнянський район – 5 человек

– Болградский район – 4 человека

– Раздельнянский район – 4 человека

– Ширяевский район – 3 человека

– Тарутинский район – 3 человека

– Ивановский район – 3 человека

– Саратский район – 3 человек

– г. Южный – 2 человека

– Лиманский район – 2 человека

– Ананьевский район – 2 человека

– Любашевский район – 1 человека

– Березовский район – 1 человека

– Арцизский район – 1 человека

Широкоформатную карту распространения коронавируса в Украине и мире можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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