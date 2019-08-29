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Хотів позичити 200 доларів: на Одещині чоловік задушив жінку та кинув її тіло у колодязь

Хотів позичити 200 доларів: на Одещині чоловік задушив жінку та кинув її тіло у колодязь

Поспілкувавшись з жінкою декілька днів, зловмисник попросив у неї позичити 200 доларів США. Жінка відмовила, і тоді він задушив її.

Про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області.

Напередодні, 65-річну жительку Біляївського району з ознаками насильницької смерті знайшли в колодязі на власному подвір’ї.  З її тіла зникли золоті прикраси, а з будинку – мобільний телефон.

Із заявою про зникнення пенсіонерки до поліції звернулася її донька. Жінка повідомила, що мати не виходить на зв’язок, вдома та на роботі відсутня, а обстановка в будинку порушена.

Поліцейські встановили, що за декілька днів до цього жінку неодноразово бачили зі значно молодшим за себе чоловіком. Він приходив до неї на роботу, а також допомагав вдома по господарству. Проте на момент зникнення незнайомець кудись подівся.

Протягом доби поліцейським вдалося встановити особу невідомого. Він виявися 39-річним одеситом – давнім знайомим покійної. Зловмисник зізнався, що тривалий час не спілкувалися з потерпілою, а згадав про неї через фінансову скруту. Поспілкувавшись з жінкою декілька днів, він попросив у неї позичити 200 доларів США. Жінка відмовила, і тоді, розлютившись, він задушив її, забрав мобільний телефон, зняв з тіла ювелірні прикраси, а саме тіло вкинув у криницю. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили викрадене у жінки майно.

Наразі правопорушник затриманий. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Чоловікові повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 115 ч. 2 п. 6 (умисне вбивство) та 187 ч.4 (розбій). Максимальне покарання, передбачене цими статтями, – довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото:Politeka.Net

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