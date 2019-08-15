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Новости Одессы и Одесской области

Хотіла скуштувати делікатеси: 12 річна дівчина намагалася викрасти продукти на суму близько тисячі гривень

Хотіла скуштувати делікатеси: 12 річна дівчина намагалася викрасти продукти на суму близько тисячі гривень

До кошику дівчини потрапили: червона риба, м’ясо восьминога, чорна ікра та солодощі.

Про це повідомили у Ренійському відділенні поліції в Одеській області.

Зі слів малолітньої, вона хотіла покуштувати делікатеси. Оскільки грошей, щоб розплатитися, дівчина не мала – вирішила непомітно винести все це з магазину. Це помітили охоронці закладу та викликали поліцію.

Враховуючи вік дитини, за вчинене донькою правопорушення на 49-річну матір поліцейські склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 184 (невиконання батьківських обов’язків у зв’язку з вчиненням неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність) КУпАП.

Жінці загрожує штраф у розмірі 5100 гривень.

– Наразі матеріали скеровано до суду, – прокоментував начальник Ренійського відділення Олександр Буюклі. – З дівчиною поліцейські провели виховну бесіду щодо неправомірності такої поведінки та розповіли про відповідальність, яка настає за вчинення таких дій.

Фото: Погляд

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