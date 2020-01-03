Хороводи з аніматорами та «ворожіння»: в Одеському зоопарку влаштують різдвяне свято для дітей

У суботу, 4 січня, Одеський зоопарк запрошує одеситів і гостей міста на свято «Різдвяні казки».

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Початок – о 12:00.

Маленьких відвідувачів зоологічного парку очікують рухливі ігри, веселі танці, «ворожіння» і хоровод у компанії аніматорів.

За традицією, що склалася, вихованці зоопарку також візьмуть участь у святкуванні. Після ігрової програми учасники новорічного свята зможуть пригостити ласощами пернатих мешканців і дізнатися про них багато цікавого.

Фото: Думская

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