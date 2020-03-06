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Новости Одессы и Одесской области

Хочу зрозуміти всі проблеми: у найближчі місяці Зеленський планує відвідати всі області

Хочу зрозуміти всі проблеми: у найближчі місяці Зеленський планує відвідати всі області

Зеленський планує у найближчі місяці відвідати всі області України, щоб зрозуміти, які проблеми хвилюють людей на місцях, і передати уряду для вирішення.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з місцевими мешканцями та представниками ЗМІ у ході робочої поїздки на Полтавщину, повідомляє Укрінформ.

– Я хочу відвідати у найближчі місяці всі області України, хочу зрозуміти всі проблеми. Вирішувати все це буде уряд і прем’єр-міністр. Ми хочемо дійсно побачити на власні очі, – сказав Зеленський.

За словами Президента, йому кажуть, що всі українці незадоволені медичною реформою, але сьогодні він побачив, що насправді це не так.

– Ми заїхали (до Полтавської обласної лікарні – ред.) і бачимо, що є багато людей, які бачать, що будуть зміни у якості медицини. Така сама ситуація, коли мені кажуть, що у нас із промисловістю все нормально. Вчора зустрілися (з бізнесменами Полтавщини – ред.) і побачили, що з промисловістю майже все ненормально, – констатував Зеленський.

Він розповів, всі ці стратегічні проблеми, про які люди говорять йому в областях, представники Офісу Президента записують, потім передають в уряд і очікують побачити від уряду тактику і стратегію їх вирішення.

Фото: Офіс Президента

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