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Хитрая одесситка отобрала 85 тысяч гривен у доверчивых стариков (видео)

Хитрая одесситка отобрала 85 тысяч гривен у доверчивых стариков (видео)

В Одессе полицейские разоблачили женщину, которая под видом соцработницы ограбила чету пенсионеров.

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Как рассказали в областном управлении Нацполиции, попав в помещение пожилых людей, 38-летняя одесситка отобрала у них 85 тысяч гривен.

Воспользовавшись доверчивостью стариков, мошенница рассказала, что нынешние купюры в ближайшее время выйдут из законного оборота и заверила, что имеет полномочия обменять «старые» деньги на обновленные. Хозяева достали деньги, однако передать их не успели, так как в это время к ним пришла настоящая работница соцслужбы. Увидев ее, преступница быстро вырвала из рук хозяйки деньги, оттолкнула представительницу службы и убежала.

Полицейские установили личность грабительницы и задержали ее. Суд заключил ее под стражу с правом внесения залога в размере 131 тысячи гривен.

Сейчас правоохранители выясняют, не причастна ли задержанная к другим подобным преступлениям.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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