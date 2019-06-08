Химические показатели морской воды в норме, – Госэкоинспекция

На нынешней недели одесситы стали жаловаться в соцсетях на желто-зеленоватую пену на морской воде у пляжей.

Это связано с так называемым “цветением” водорослей. Это явление вызвано теплой зимой.

Специалисты Государственной экологической инспекции Крымско – Черноморского округа отобрали пробы морской воды и провели анализ ее состава.

“По результатам анализов в зонах накопления водорослей были установлены повышенные уровни взвешенных веществ (водорослей – ред.). Другие химические показатели загрязняющих веществ находятся ниже уровня предельно – допустимых концентраций для морской воды”, – сообщается на сайте инспекции.

Также отобранные пробы морской воды отправили для экспертной оценки

в Украинского научного центра экологии моря.

Результаты исследований будут обнародованы на сайте Инспекции.