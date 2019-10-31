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Новости Одессы и Одесской области

Хеллоуин или реальность: одесситка борется с домашним насилием плакатами (фото)

Хеллоуин или реальность: одесситка борется с домашним насилием плакатами (фото)

В сеть попали снимки оригинальных постеров.

На фото – модели, которым с помощью косметики нарисовали на лице синяки и кровоподтеки. Казалось бы, что такого – всего лишь иллюстрации в стиле Хеллоуина. Тем более что сейчас это было бы в тему праздника.

Но все оказалось не так просто. Снимки сделаны для социальной рекламы. Их главный посыл – призвать людей не терпеть домашнее насилие.

Автор постеров – одесситка, основательница салона красоты Стефания Сагайдак. Создательница плакатов рассказала на своей странице в соцсети, что идея возникла, когда она подыскивала в интернете образы для рекламы услуг салона к Хеллоуину. В итоге вместо традиционного пиара решила затронуть глобальную проблему общества.

“Я увидела в подборке побои и потеки крови на фотографиях, – поделилась Стефания. – Про себя подумала: а ведь для кого-то это реальность…”.

Плакаты украшает красноречивая надпись “молчать больнее”. Автор призывает сообщать о фактах насилия в полицию или в профильные организации. Она указала на постерах телефон горячей линии доверия в Украине. Кроме того, дополнила плакаты статистикой случаев насилия в стране.

Фото: Facebook Стефании Сагайдак

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