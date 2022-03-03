Хакеры оккупантов разместили фэйки на сайтах ОТГ

Враг взломал отдельные сайты региональных органов власти и местного самоуправления и распространяет через них ложь о якобы «капитуляции и подписании мирного договора с РФ». В Одесской области размещались другие сообщения – с призывом к защитникам Одессы сдаться.

О том, что это подобные объявления ФЭЙК, сказано в заявлении Службы безопасности Украины:

Оккупанты стремятся дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче.

Также в сообщении СБУ отмечено, что руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага.

Все власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы!

Получайте информацию только из официальных источников! И не распространяйте непроверенные и недостоверные факты – их производит враг!

— призывают в службе безопасности.

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