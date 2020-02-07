Грузовик повредил светофор на одесском перекрестке (видео)

Инцидент произошел на Молдаванке, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Мясоедовской.

Там тяжеловесный автомобиль немецкой компании по доставке грузов DHL не справился с управлением во время дорожного маневра.

Об этом стало известно с видео “Центра-007”.

Пытаясь обогнать учебный ЗИЛ, он зацепил светофор, установленный на перекрестке. Светооптический сигнал оказался частично разрушен.

Как видно на видео, грузовик не смог избежать повреждения, так как светофор располагался слишком низко для его габаритов.

К слову, у машины – киевские номера.

Фото, видео: КУ “Центр-007”

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