fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Грузовик повредил светофор на одесском перекрестке (видео)

Грузовик повредил светофор на одесском перекрестке (видео)

Инцидент произошел на Молдаванке, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Мясоедовской.

Там тяжеловесный автомобиль немецкой компании по доставке грузов DHL не справился с управлением во время дорожного маневра.

Об этом стало известно с видео “Центра-007”.

Пытаясь обогнать учебный ЗИЛ, он зацепил светофор, установленный на перекрестке. Светооптический сигнал оказался частично разрушен.

Как видно на видео, грузовик не смог избежать повреждения, так как светофор располагался слишком низко для его габаритов.

К слову, у машины – киевские номера.

Фото, видео: КУ “Центр-007”

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Загрузка...
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить