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Новости Одессы и Одесской области

Грудное вскармливание: одесситам расскажут о здоровье ребенка и проведут семейный праздник

Грудное вскармливание: одесситам расскажут о здоровье ребенка и проведут семейный праздник

Одесса присоединится ко всемирной неделе в поддержку грудного вскармливания, которая в большинстве стран проводится в начале августа. Завтра в городе организуют большой семейный праздник и расскажут родителям о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка.

Участники акции смогут получить полезную информацию и консультации ведущих врачей – специалистов по грудному вскармливанию, психологов, педагогов, а также приобрести нужные навыки и умения.

Для детей организаторы подготовили массу интересных развлечений: мастер-классы по аквагриму и плетению косичек, игры с аниматорами и батуты, прохождение лабиринтов и розыгрыши призов.

Праздник пройдет 4 августа в Южном парке (ТРЦ «Ривьера», Южная дорога, 101А) с 16:00 до 20:30. Вход – свободный. С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Фото: zdorovie.com

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