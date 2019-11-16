Гражданин Бельгии вербовал в Одесской области девушек для работы в борделях

Международный канал торговли людьми перекрыли одесские правоохранители. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры в Одесской области.

Незаконный бизнес организовал 35-летний гражданин Бельгии. С его подачи молодые женщины в Одесской области попадали в сексуальное рабство за границу.

Организатор выбирал красивых жертв, которым очень были нужны деньги. Им за интимные услуги в Бельгии платили в сутки от 500 до тысячи евро.

Кроме того, девушкам обещали процент, если они привлекут к промыслу подруг. За несколько месяцев он завербовал трех украинок. Бельгийца задержали, когда он пытался переправить очередную партию девушек за границу.

Судьбу злоумышленника решит суд.

Фото: cdn.iz.ru

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