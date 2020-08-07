Град убил сотни птиц в национальном парке в Одесской области (фото)

В национальном природном парке “Тузловские лиманы” в Одесской области от сильного ливня и града погибли сотни птиц.

Об этом в Фейсбуке в пятницу, 7 августа. сообщил сотрудник нацпарка Иван Русев.

По его словам, град был еще 31 июля, в районе населенных пунктов Дивизия и Вишневое Татарбунарского района.

По словам Русева, о том, что на территории НПП «Тузловские лиманы» погибли десять аистов под сильнейшим градом, сотрудникам парка сообщила жительница села Дивизия Елена Староверова. Еще двоих раненых градом аистов, она забрала к себе домой.

“Обследование сотрудниками НПП «Тузловские лиманы» территории поймы реки Хаджидер совместно с Еленой, а также подсчет трупов птиц, остатков перьев, скелетов, показало, что масштабы непогоды на птиц оказались печальными. Всего погибло 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, три сизоворонки, сотни скворцов, более 50 мелких воробьиных птиц из которых желтые и белые трясогузки, камышевые овсянки, усатые синицы. С учетом того факта, что в первые несколько дней погибших и раненых птиц ловили и съедали пернатые и наземные хищники, можно предположить, что число погибших птиц только на маленьком участке поймы речки Хаджидер погибло не менее 300”, – сообщил Иван Русев.

Из двоих аистов, которых спасла жительница села Дивизия, выжил только один. Однако он ослеп от удара града. Сотрудники нацпарка забрали птицу на реабилитацию.

Ранее эколог Иван Русев показал завораживающее видео с пеликанами в “Тузловских лиманах”.

Фото: Иван Русев/Фейсбук