Готуй сани влітку: дорожники Одеської області перевірять справність снігоочисної техніки

Також організації розпочали заготівлю протиожеледних матеріалів

У Штабі Укравтодору відбулося засідання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах у період негоди в осінньо-зимовий період 2019-2020р.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

У засіданні взяли участь представники Служби автомобільних доріг в Одеській області, підрядних дорожніх підприємств, Управління патрульної поліції в Одеській області, Головного управління ДСНС України в Одеській області та представники управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської облдержадміністрації.

В ході засідання було призначено підрядним організаціям Служби автомобільних доріг в Одеській області провести перевірку снігоочисної техніки та здійснити заготівлю протиожеледних матеріалів.

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