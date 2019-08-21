Готуй сани влітку: дорожники Одеської області перевірять справність снігоочисної техніки

Також організації розпочали заготівлю протиожеледних матеріалів
У Штабі Укравтодору відбулося засідання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах у період негоди в осінньо-зимовий період 2019-2020р.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.
У засіданні взяли участь представники Служби автомобільних доріг в Одеській області, підрядних дорожніх підприємств, Управління патрульної поліції в Одеській області, Головного управління ДСНС України в Одеській області та представники управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської облдержадміністрації.
В ході засідання було призначено підрядним організаціям Служби автомобільних доріг в Одеській області провести перевірку снігоочисної техніки та здійснити заготівлю протиожеледних матеріалів.
Фото: Вікіпедія
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