Готовьте коньки: где в Одессе уже обустраивают катки к зиме

Катки в Аркадии и на стадионе «Спартак» вскоре покроют льдом.
Об этом сообщает корреспондент «Одесской жизни», наблюдавший, как оборудуют ледовые арены.
По информации, которую он узнал у рабочих, каток на стадионе «Спартак» запустят приблизительно в декабре. Это будет новый каток, ведь раньше стадион зимой пустовал. Место для катка выделили рядом с игровым полем.
В Аркадии рабочие были немногословны и не назвали хотя бы приблизительную дату окончания работ. Сейчас на обеих будущих ледовых аренах прокладывают сети.
Фото автора и minsknews.by