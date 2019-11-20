Готовьте коньки: где в Одессе уже обустраивают катки к зиме

Катки в Аркадии и на стадионе «Спартак» вскоре покроют льдом.

Об этом сообщает корреспондент «Одесской жизни», наблюдавший, как оборудуют ледовые арены.

По информации, которую он узнал у рабочих, каток на стадионе «Спартак» запустят приблизительно в декабре. Это будет новый каток, ведь раньше стадион зимой пустовал. Место для катка выделили рядом с игровым полем.

В Аркадии рабочие были немногословны и не назвали хотя бы приблизительную дату окончания работ. Сейчас на обеих будущих ледовых аренах прокладывают сети.

Фото автора и minsknews.by

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