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Новости Одессы и Одесской области

Готелів не вистачає: одеський забудовник розповів, що потрібно для більшої туристичної привабливості Одеси

Готелів не вистачає: одеський забудовник розповів, що потрібно для більшої туристичної привабливості Одеси

Існуюча інфраструктура не відповідає потребам туристів, які приїжджають в Одесу, і вимагає істотних інвестицій в її розвиток.

Про це повідомив співвласник будівельного холдингу “Мегалайн” Дмитро Старовойтов в інтерв’ю “Дело“.

Зокрема, за його словами, достатньо оцінити стан транспорту, в першу чергу, залізничного та автотранспорту та супутньої інфраструктури, щоб зрозуміти реальний образ масового туриста, який їде в Одесу.

Відповідно до проведеного компанією дослідження, яке охопило як сегмент внутрішнього туризму, так і іноземців, в загальному потоці тільки від 5 до 10 відсотків туристів відносяться до категорії забезпечених.

– Цей сегмент потрібно розвивати. Адже він дає найбільшу додану вартість для економіки. Але тут ми знову впираємося в інфраструктуру. Такий турист вимогливий. Він бував за кордоном і бачив, що в більшості прибережних міст є красива набережна з кафе, ресторанами, готелями, зонами відпочинку, яхт-клубом. Він приїжджає до Одеси і бачить що?! Трасу здоров’я, де з приходом темряви як мінімум некомфортно перебувати? Де не можна просто скинути взуття і пройти по траві, тому що можна наткнутися на бите скло або що гірше?, – наводить приклад проблем інфраструктури Старовойтов.

Крім того, керівник заявляє про брак готелів. За його словами, саме через цей фактор Одеса була позбавлена статусу приймаючого міста на Євро-2012. Дефіцит спостерігається і зараз.

– Це ж парадокс: місто туристичне, а готелів не вистачає. Дефіцит є і зараз. Одесі потрібно побудувати велику кількість мережевих готелів класом, починаючи з трьох зірок і передати під управління міжнародним операторам, які спеціалізуються на готельному бізнесі десятки років: Hyatt, Radisson, Marriott, Hilton та іншим, – вважає Старовойтов.

За його словами, це гарантовано створить десятки тисяч нових робочих місць з білими зарплатами і системними відрахуваннями до міського бюджету. Крім того, це стане мультиплікатором для міської економіки: готелям потрібні продукти харчування, миючі засоби, ремонт і так далі.

Також співвласник “Мегалайна” розповів про програму залучення інвестицій в інфраструктуру, що відповідає міжнародним стандартам. Крім готелів мова йде про розважальні центри, підземні паркінги, виставкові центри для подій міжнародного рівня, концертні арени.

– Все разом це дасть гігантський поштовх соціальній сфері, починаючи від банальних робочих місць і податків і закінчуючи будівництвом додаткових об’єктів у сфері освіти та охорони здоров’я, нових маршрутів громадського транспорту, – упевнений Старовойтов.

Фото: RK-Ukraina.com

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