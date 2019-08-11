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Новости Одессы и Одесской области

Государство выделит 75 миллионов гривен на съемки трех одесских фильмов

Государство выделит 75 миллионов гривен на съемки трех одесских фильмов

Создатели кинопроектов победили в конкурсном отборе от Госкино, получив право на государственное финансирование.

Об этом сообщается на официальном сайте Одесской киностудии 

Авторам кинопроектов из бюджета страны выделят 75 миллионов гривен. По данным руководства киностудии, сценарии трех одесских картин утвердили члены Совета по государственной поддержке кинематографии.

При этом, они отмечают, что Одесса поставила своего рода рекорд на конкурсе. Так, город оказался впереди остальных по количеству фильмов, которые выиграли, а также по сумме госпомощи.

Конкретно

Кто победил?

  • Полнометражный фильм об оккупации Мариуполя «Теперь я турок, а не казак». Автор сценария – Евгений Митько; режиссер-постановщик – Виллен Новак; художник-постановщик – Валентин Гидулянов. Его создатели получат 37 млн. грн.
  • Фильм о событиях 1926-1929 годов «Режиссер». Авторы сценария: Константин Коновалов, Сергей Тримбач; режиссер-постановщик – Константин Коновалов. Производителям вручат 31 млн. грн.
  • Художественная кинолента украино-болгарского производства «Край реки». Авторы сценария: Марин Дамьянов; Васил Барков; режиссер-постановщик – Васил Барков. На съемки выделят 7 млн.грн.

Подробнее о кинолентах-победителях можно прочесть здесь.

Справка

Это уже 11-ый конкурсный отбор от Госкино. В этот раз на конкурс подали 279 фильмов украинского производства. Из них эксперты отобрали 101 кинопроект. Перечень утвердил Совет по государственной поддержке кинематографии.

Фото: odessa.online

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